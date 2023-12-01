Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Ставки верховного главнокомандующего, на которой обсуждали ситуацию на фронте, действиях РФ и международной ситуации в следующем году, а также вопросы мобилизации.

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"Только что провел заседание Ставки. Командующие с фронта и главком [Валерий Залужный] доложили о ситуации на передовой – все основные направления. Восток – Купянск, Лиман, Марьинка, Авдеевка. Запорожье. Юг и, в частности, наши действия в Херсонской области. Благодарен всем воинам, которые на фронте – в боях, на боевых постах. Благодарю всех, кто помогает защищать наши позиции – строит фортификации, минует пути, которыми пытаются воспользоваться оккупанты", – сказал президент.

Также Зеленский заслушал доклады по поставкам боеприпасов и оружия, сообщил, что власти готовят обновленные запросы для коммуникации с партнерами: "Впереди – весомая неделя именно с точки зрения такой коммуникации".

На Ставке был доклад руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко о возможных российских действиях и международной ситуации в следующем году.

"Анализируем все возможные сценарии, и должен быть наш, украинский сценарий на 24-й год. Конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты. Именно под такую конкретику должно быть рассчитано все, что необходимо нашему государству, нашим бригадам", – объяснил президент.

Зеленский отметил, что это касается и вопросов в мобилизации: "Все в Украине понимают, что в этой сфере нужны изменения".

По его словам, вопрос мобилизации не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован, а о сроках демобилизации тех, кто сейчас в армии, и тех, кто придет на службу.

"И это вопрос [мобилизации] об условиях. Это комплексные вещи, которые должны прорабатывать военное руководство и Министерство обороны и которые должны быть представлены Ставке для утверждения. Сегодня были некоторые предложения – я жду комплексных решений", – отметил президент.

14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину резервов, которые есть сейчас в стране.

22 ноября глава Службы внешней разведки заявил, что российско-украинская война вошла в стадию войны на истощение, по плану Кремля, ключ к выигрышу РФ – внутренняя дестабилизация в Украине.

1 декабря Министерство здравоохранения сообщило, что воинские части и военкоматы в Украине смогут получить документы от медицинских учреждений в электронной форме, что упростит прохождение военно-врачебных комиссий.

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