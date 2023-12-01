Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій обговорювали ситуацію на фронті, дії РФ та міжнародну ситуацію наступного року, а також питання мобілізації.

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"Щойно провів засідання Ставки. Командувачі з фронту та головком [Валерій Залужний] доповіли щодо ситуації на передовій – усі основні напрямки. Схід – Купʼянськ, Лиман, Мар’їнка, Авдіївка. Запоріжжя. Південь і, зокрема, наші дії в Херсонській області. Вдячний усім воїнам, які на фронті – у боях, на бойових постах. Дякую всім, хто допомагає захищати наші позиції – будує фортифікації, мінує шляхи, якими намагаються скористатися окупанти", – сказав президент.

Також Зеленський заслухав доповіді щодо постачання боєприпасів та зброї, повідомив, що влада готує оновлені запити для комунікації з партнерами: "Попереду – вагомий тиждень саме з точки зору такої комунікації".

На Ставці була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка щодо ймовірних російських дій та міжнародної ситуації наступного року.

"Аналізуємо всі можливі сценарії, і має бути наш, український сценарій на 24-й рік. Конкретні операції із цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати. Саме під таку конкретику має бути розраховано все, що необхідно нашій державі, нашим бригадам", – пояснив президент.

Зеленський зазначив, що це стосується й питань у мобілізації: "Всі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни".

За його словами, питання мобілізації не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований, а про терміни демобілізації тих, хто зараз у війську, та тих, хто прийде на службу.

"І це питання [мобілізації] про умови. Це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво та Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції – я чекаю на комплексні рішення", – зазначив президент.

14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки та оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.

22 листопада глава Служби зовнішньої розвідки заявив, що російсько-українська війна увійшла до стадії війни на виснаження, за планом Кремля, ключ до виграшу РФ – внутрішня дестабілізація в Україні.

1 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що військові частини та військкомати в Україні зможуть отримати документи від медичних закладів в електронній формі, що спростить проходження військово-лікарських комісій.

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