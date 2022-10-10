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Зеленский рассказал о ходе возобновления электроснабжения после российских ударов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 22:04
Скриншот с видео
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Сейчас по всей Украине продолжаются восстановительные работы. Все объекты, поврежденные сегодняшним ударом российских террористов, будут восстановлены. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский. Обращение было записано на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Владимирской, куда утром попала одна из российских ракет.

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В части населенных пунктов, где электроснабжение было прервано, подача электричества уже возобновлена, сказал он.

В данный момент: Харьковская область – возобновлена поставка энергии на 50%. Энергетикам нужно несколько часов, чтобы восстановить электричество для большинства районов.

Полтавская область – восстановлено почти везде. Николаевская, Запорожская, Одесская области – подключены. Черкассы – тоже. Хмельницкий – в большей части города свет есть.

"В некоторых городах и районах еще нужно поработать, чтобы дать людям энергию. Черниговская, Сумская области, Киев и Киевская область, Львовская, Тернопольская, Днепропетровская области – работаем. Где-то нужны часы, где-то нужно подождать немного больше, но результат будет повсюду", – подчеркнул Зеленский.

  • ГУР Минобороны сообщило, что основной целью сегодняшних российских ракетных ударов было уничтожение тепловых электростанций в Украине, создание паники среди украинцев и запугивание европейской общественности.
  • Украинцев просят ограничить использование электроэнергии с 17.00 до 23.00. Это поможет преодолеть нагрузку электросетей.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ракетный удар электроэнергия
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