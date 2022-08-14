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Зеленский – россиянам: Если вы молчите, вы не боретесь, а значит, поддерживаете агрессора видео

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 22:44
Владимир Зеленский (Фото - скриншот видео)
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Тот из граждан России, кто не выступает прямо в защиту Украины, фактически поддерживает агрессию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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"Где бы вы ни находились – в России или за рубежом – ваш голос должен звучать в поддержку Украины", – сказал Зеленский, обращаясь к россиянам.

Он отметил, что Украина вместе с зарубежными партнерами работает над новыми санкциями, которые призваны дать гражданам страны-агрессора ощущение их ответственности за то, что творит их государство.  

"Дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов становится все шире, к ней присоединяются все новые государства и все новые политики. В конце концов, это должно привести к соответствующим решениям", – сказал президент.

Зеленский выразил благодарность украинским разведчикам и правоохранителям, которые работают над установлением полных данных российских убийц.

Он подчеркнул, что Украина и ее партнеры "получают все больше информации о тех, кто непосредственно отвечает за террор и пытки, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей, за мародерство".

"Все эти нелюди непременно будут отвечать. Но нужно помнить, что когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей делает из них соучастников. А отказ от действенной борьбы со злом превращается в содействие злу", – сказал Зеленский.

  • В последние дни в Евросоюзе активно обсуждается тема "визовой блокады" России.
Сергей Бережной
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визы россиянам Владимир Зеленский видеообращение
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