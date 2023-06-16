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Зеленский собрал военный кабинет с командующими и командирами активных направлений видео

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16.06.2023, 23:15
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский провел 16 июня заседание военного кабинета с участием высшего военного руководства и командиров на конкретных направлениях. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

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Зеленский отметил, что в заседании принимали участие командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

"И наши командиры на конкретных направлениях активных действий – пока не называю фамилий, всему свое время. Наше движение вперед – это самое важное. Каждый наш воин, каждый наш новый шаг, каждый метр освобожденной от врага украинской земли – это самое важное", – сказал Зеленский.

Он добавил: "И был Буданов... Отдельные шаги".

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  • В настоящее время украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись примерно на километр на каждом.
  • Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийвойнавоенный кабинет
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