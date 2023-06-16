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Зеленський зібрав військовий кабінет з командувачами й командирами активних напрямків видео

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16.06.2023, 23:15
Відео: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський провів 16 червня засідання військового кабінету за участю найвищого військового керівництва і командирів на конкретних напрямках. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський зазначив, що у засіданні брали участь командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала.

"І наші командири на конкретних напрямках активних дій – поки не називаю прізвищ, усьому свій час. Наш рух уперед – це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше", – сказав Зеленський.

Він додав: "І був Буданов… Окремі кроки".

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  • Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись приблизно на кілометр на кожному.
  • Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.

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Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийвійнавійськовий кабінет
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