Помощь партнеров и переданные Украине системы ПВО спасли тысячи жизней украинцев, но для защиты всей территории страны нужно еще больше систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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Президент опубликовал видеоролик платформы United24 с последствиями ударов российских оккупантов по гражданской инфраструктуре и культурным объектам Украины и заявил, что "Украине нужен полноценный воздушный щит – только так можно победить российский ракетный террор".

"Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались. Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней. Но для всей нашей территории, для всех наших городов и общин нужно больше систем противовоздушной обороны", – написал Зеленский.

"Мир не должен привыкнуть к российскому террору – нужно победить террор. И это возможно!" – заявил он.

В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.

В частности, пострадал крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-е годы, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.

Во время российской атаки Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет захватчиков. Ранее пресс-секретарь Воздушных сил объяснял, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.

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