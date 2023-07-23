Допомога партнерів та передані Україні системи ППО врятували тисячі життів українців, але для захисту всієї території країни потрібно ще більше систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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Президент опублікував відеоролик платформи United24 з наслідками ударів російських окупантів по цивільній інфраструктурі та культурних об'єктах України та заявив, що "Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор".

"Ми вже показали, що можемо збивати навіть ті російські ракети, якими терористи особливо хвалилися. Завдяки допомозі партнерів і наданим Україні системам ППО наші захисники неба врятували тисячі життів. Але для всієї нашої території, для всіх наших міст і громад, потрібно більше систем протиповітряної оборони", – написав Зеленський.

"Світ не повинен звикнути до російського терору – потрібно перемогти терор. І це можливо!" – Заявив він.

У ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. В результаті атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.

Зокрема, постраждав найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Собор було відновлено у 2000-ті роки, оригінальний храм зруйнували більшовики у 1936 році.

Під час російської атаки Повітряним силам вдалося збити 9 із 19 ракет загарбників. Раніше прессекретар Повітряних сил пояснював, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їх пускові установки в Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.

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