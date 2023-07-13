Своим сопротивлением российской агрессии Украина заслужила всемирное уважение, самое большое за все годы ее независимости. Об этом сказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

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На саммите НАТО в Вильнюсе и на всех международных встречах Украина получает сегодня наибольшее уважение и поддержку партнеров за все годы своей независимости, сказал Зеленский.

"Уважение – это всегда производная от смелости, а внимание к любой стране – это всегда следствие от возможностей этой страны", – отметил президент.

Он подчеркнул, что в центре внимания партнеров сейчас находится именно Украина, а не Россия, как было десятилетия назад.

"Когда мы поставим точку в этой войне фиксацией российского проигрыша, уважение и внимание к Украине будут навсегда зафиксированы в истории – для всех последующих поколений нашего народа. Но это совершается сейчас, в боях ради Украины, в наступлениях и в обороне", – сказал Зеленский.

Ранее сегодня Зеленский сообщил, что провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

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