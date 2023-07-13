Своїм опором російській агресії Україна заслужила на всесвітню повагу, найбільшу за всі роки її незалежності. Про це сказав у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.
На саміті НАТО у Вільнюсі та на всіх міжнародних зустрічах Україна отримує сьогодні найбільшу повагу та підтримку партнерів за всі роки своєї незалежності, сказав Зеленський.
"Повага – це завжди похідна від сміливості, а увага до будь-якої країни – це завжди наслідок наявних можливостей цієї країни", – зазначив президент.
Він наголосив, що у центрі уваги партнерів зараз знаходиться саме Україна, а не Росія, як було десятиліття тому.
"Коли ми поставимо крапку у цій війні фіксацією російського програшу, повага й увага до України будуть назавжди зафіксовані в історії для всіх наступних поколінь нашого народу. Але це здобувається зараз у боях заради України, у наступах і в обороні", – сказав Зеленський.
Раніше сьогодні Зеленський повідомив, що провів нараду за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі.
- 11-12 липня відбувся саміт НАТО у Вільнюсі. LIGA.net вела онлайн-хроніку із найголовнішими подіями цього заходу.
- Напередодні саміту Зеленський розкритикував союзників за нерішучість щодо членства України.
- 12 липня країни G7 ухвалили декларацію про підтримку України, до якої входять гарантії безпеки.
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