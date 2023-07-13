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Зеленський: Повага всього світу до України – наслідок героїзму всіх її захисників видео

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13.07.2023, 22:58
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)
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Своїм опором російській агресії Україна заслужила на всесвітню повагу, найбільшу за всі роки її незалежності. Про це сказав у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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На саміті НАТО у Вільнюсі та на всіх міжнародних зустрічах Україна отримує сьогодні найбільшу повагу та підтримку партнерів за всі роки своєї незалежності, сказав Зеленський.

"Повага – це завжди похідна від сміливості, а увага до будь-якої країни – це завжди наслідок наявних можливостей цієї країни", – зазначив президент.

Він наголосив, що у центрі уваги партнерів зараз знаходиться саме Україна, а не Росія, як було десятиліття тому.

"Коли ми поставимо крапку у цій війні фіксацією російського програшу, повага й увага до України будуть назавжди зафіксовані в історії для всіх наступних поколінь нашого народу. Але це здобувається зараз у боях заради України, у наступах і в обороні", – сказав Зеленський.

Раніше сьогодні Зеленський повідомив, що провів нараду за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі.

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Сергій Бережний
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Володимир Зеленськийсаміт натовідеозвернення
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