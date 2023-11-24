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Зеленский в Киеве встретился с президентом Литвы Ринкевичсом – видео видео

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24.11.2023, 18:43
Видео: Владимир Зеленский/Facebook
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Президент Владимир Зеленский встретился с прибывшим с визитом в Украину литовским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом. Видео встречи глава государства опубликовал в соцсетях.

"Приветствую в Украине Президента Латвии Эдгарса Ринкевичса! Подробно обсудили наши отношения на уровне институтов Евросоюза. Латвия принципиально поддерживает полноправное вступление Украины в ЕС", – написал Зеленский под роликом.

Он поблагодарил Ринкевичса за готовность Литвы беречь "сегодняшний энергичный подход к сотрудничеству Европейского Союза с Украиной".

Утром в Киев прибыла глава литовского правительства Ингрида Шимоните. Она почтила в Киеве память погибших украинских военных, а также встретилась с премьером Денисом Шмыгалем. Политики обсудили укрепление оборонных возможностей, в частности, речь шла об усилении ПВО, а также о формуле мира Зеленского.

  • 22 ноября 2023 года Литва передала Украине новый пакет военной помощи, анонсированный ранее.
  • 24 ноября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Украину могут вовлечь в переговоры с Россией из-за нехватки военной помощи.

Читайте также: Глава МИД Литвы рассказал, какой "план Б" подготовил ЕС для военной помощи Украине

Милана Головань
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Владимир Зеленскийэдгарс ринкевичс

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