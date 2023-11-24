Президент Володимир Зеленський зустрівся з литовським колегою Едгарсом Рінкевичсом, який прибув з візитом до України. Відео зустрічі глава держави опублікував у соцмережах.
"Вітаю в Україні Президента Латвії Едгарса Рінкевичса! Докладно обговорили наші відносини на рівні інституцій Євросоюзу. Латвія принципово підтримує повноправний вступ України в ЄС", – написав Зеленський під роликом.
Він подякував Рінкевичсу за готовність Литви берегти "наявний енергійний підхід до співпраці Європейського Союзу з Україною".
Зранку до Києва прибула глава литовського уряду Інгріда Шимоніте. Вона вшанувала у Києві пам'ять загиблих українських військових, а також зустрілася з прем'єром Денисом Шмигалем. Політики обговорили зміцнення оборонних можливостей, зокрема, йшлося про посилення ППО, а також про формулу миру Зеленського.
- 22 листопада 2023 року Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, який анонсувала раніше.
- 24 листопада міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україну можуть втягнути в переговори з Росією через нестачу військової допомоги.
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