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Зеленський у Києві зустрівся з президентом Литви Рінкевичсом – відео видео

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24.11.2023, 18:43
Відео: Володимир Зеленський/Facebook
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Президент Володимир Зеленський зустрівся з литовським колегою Едгарсом Рінкевичсом, який прибув з візитом до України. Відео зустрічі глава держави опублікував у соцмережах.

"Вітаю в Україні Президента Латвії Едгарса Рінкевичса! Докладно обговорили наші відносини на рівні інституцій Євросоюзу. Латвія принципово підтримує повноправний вступ України в ЄС", – написав Зеленський під роликом.

Він подякував Рінкевичсу за готовність Литви берегти "наявний енергійний підхід до співпраці Європейського Союзу з Україною".

Зранку до Києва прибула глава литовського уряду Інгріда Шимоніте. Вона вшанувала у Києві пам'ять загиблих українських військових, а також зустрілася з прем'єром Денисом Шмигалем. Політики обговорили зміцнення оборонних можливостей, зокрема, йшлося про посилення ППО, а також про формулу миру Зеленського.

  • 22 листопада 2023 року Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, який анонсувала раніше. 
  • 24 листопада міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україну можуть втягнути в переговори з Росією через нестачу військової допомоги.

Читайте також: Глава МЗС Литви розповів, який "план Б" підготував ЄС для військової допомоги Україні

Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийЕдгарс Рінкевичс
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