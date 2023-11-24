Президент Володимир Зеленський зустрівся з литовським колегою Едгарсом Рінкевичсом, який прибув з візитом до України. Відео зустрічі глава держави опублікував у соцмережах.

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"Вітаю в Україні Президента Латвії Едгарса Рінкевичса! Докладно обговорили наші відносини на рівні інституцій Євросоюзу. Латвія принципово підтримує повноправний вступ України в ЄС", – написав Зеленський під роликом.

Він подякував Рінкевичсу за готовність Литви берегти "наявний енергійний підхід до співпраці Європейського Союзу з Україною".

Зранку до Києва прибула глава литовського уряду Інгріда Шимоніте. Вона вшанувала у Києві пам'ять загиблих українських військових, а також зустрілася з прем'єром Денисом Шмигалем. Політики обговорили зміцнення оборонних можливостей, зокрема, йшлося про посилення ППО, а також про формулу миру Зеленського.

22 листопада 2023 року Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, який анонсувала раніше.

24 листопада міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україну можуть втягнути в переговори з Росією через нестачу військової допомоги.

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