Президент Владимир Зеленский выпустил видеообращение ко второй годовщине начала большой войны России против Украины. Соответствующую запись опубликовала пресс-служба главы государства.

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По его словам, война должна закончиться на условиях Украины, а мир должен быть справедливым.

"Невероятно горжусь каждым. Восхищаюсь каждым и каждой. Верю в каждого и каждую. Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась. Но никто из нас не позволит, чтобы закончилась наша страна. Именно поэтому в будущей истории у слова Украина будет всегда стоять слово Независимая. Боремся за это. И победим. В самый лучший день нашей жизни", — сказал Зеленский.

Он поблагодарил воинов и народ, а также партнеров за продолжение борьбы против оккупантов.

Само обращение было записано в Гостомеле под Киевом, где 24 февраля Россия пыталась высадить десант для захвата Киева, но потерпела неудачу.

Вечером 23 февраля в рамках совместной операции Главного управления разведки и Воздушных сил был уничтожен российский самолет А-50. Стоимость такого судна, которого у государства-агрессора остались единицы, составляет $350 млн.

По данным издания УП, Силы обороны Украины сбили российский самолет А-50 из советского зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

ГУР показало на карте, где упал сбитый А-50 россиян.

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