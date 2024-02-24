Президент Володимир Зеленський випустив відеозвернення до другої річниці початку великої війни Росії проти України. Відповідний запис опублікувала пресслужба глави держави.

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За його словами, війна має закінчитися на умовах України, а мир має бути справедливим.

"Неймовірно пишаюсь кожним, кожною. Захоплююсь кожним і кожною. Вірю в кожного і кожну. Будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась. Але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась країна наша. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди стоятиме слово Незалежна. Боремось за це. І переможемо. У найкращий день нашого життя", – сказав Зеленський.

Він подякував воїнам і народу, а також партнерам за продовження боротьби проти окупантів.

Саме звернення було записано у Гостомелі під Києвом, де 24 лютого Росія намагалася висадити десант для захоплення Києва, але зазнала невдачі.

Увечері 23 лютого в рамках спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил було знищено російський літак А-50. Вартість такого судна, якого у держави-агресора залишилися одиниці, становить $350 млн.

За даними видання УП, Сили оборони України збили російський літак А-50 із радянського зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200.

ГУР показало на карті, де впав збитий А-50 росіян.

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