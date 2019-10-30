20-летняя мать выбросила младенца из окна в Белой Церкви

Фото - пресс-служба НПУ в Киевской области

В Киевской области 20-летняя мать выбросила из окна квартиры своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

Полиция прибыла на место после того, как об инциденте правоохранителям сообщила местная жительница.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили тело девочки, шея которой была обвита пуповиной.

"Роженицей оказалась 20-летняя молодая женщина. Работникам полиции она объяснила, что роды у нее произошли накануне. Находясь в состоянии, вызванном родами, мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры", - заявили в пресс-службе.

Тело девочки направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Сейчас 20-летняя мать находится в больнице, ей грозит до пяти лет тюрьмы.