Акция протеста возле ТЦК в Ковеле. Полиция открыла два уголовных производства

Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Правоохранители возбудили два уголовных производства после протестов у здания Территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Ковель. Об этом сообщила Национальная полиция Волынской области.

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В субботу, 3 августа, в полицию поступило сообщение о том, что возле помещения местного ТЦК и СП собралось несколько десятков человек, выражающих недовольство работой военкомата.

На место направили полицейские наряды для охраны публичного порядка. Также работала следственно-оперативная группа. Сейчас стражи порядка продолжают устанавливать участников инцидента, опрашивать очевидцев и выяснять другие детали происшествия.

По данному факту полицейские возбудили два уголовных производства по статьям о призывах к совершению действий, угрожающих общественному порядку, и о групповом нарушении общественного порядка.

3 августа жители города Ковель устроили акцию протеста из-за якобы незаконного задержания трех мужчин. Соответствующие видео появились в местных пабликах в социальных сетях.

4 августа на событие отреагировал Волынский областной ТЦК. В заявлении военных говорится, что троих мужчин действительно доставили в ТЦК из-за отсутствия у них военно-учетных документов. На них наложили административные взыскания и направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

В областном ТЦК отметили, что "конфликт поддерживался российскими спецслужбами через соответствующие информационные системы".

"Сотни ботов, активность которых была обнаружена в социальных сетях, свидетельствует о том, что вражеская пропаганда будет использовать каждое ваше слово, призыв, действие к дестабилизации ситуации в Украине вашими же руками. Только беда в том, что они виртуальные, а люди, которые вчера сопротивлялись и препятствовали законным действиям власти – реальные (поэтому и ответственность будет реальная, а не виртуальная)", — говорится в сообщении.

В ТЦК подчеркнули, что ситуация спровоцирована с целью дискредитации действующей власти и противодействия мероприятиям мобилизации, препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

4 июля в Ворохте местные жители протестовали против блокпоста, на котором военные ТЦК и СП проверяют документы военнообязанных. Утверждают: из-за этого на курорт якобы боятся ехать туристы. Во время ссоры протестующие напали на военного.

По факту нападения на военнослужащего полиция открыла уголовные производства по статьям о хулиганстве и препятствовании законной деятельности ВСУ.

1 августа правоохранители сообщили, что подозрение объявлено четырем жителям Ворохты.

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