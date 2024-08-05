Акція протесту біля ТЦК у Ковелі. Поліція порушила два кримінальні провадження

Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

Правоохоронці порушили два кримінальні провадження після протестів біля будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Ковель. Про це повідомила Національна поліція Волинської області.

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У суботу, 3 серпня, до поліції надійшло повідомлення про те, що біля приміщення місцевого ТЦК та СП зібрались кілька десятків людей, які висловлюють невдоволення роботою військкомату.

На місце спрямували наряди поліції для охорони публічного порядку. Також працювала слідчо-оперативна група. Зараз правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з’ясовувати інші деталі події.

За даним фактом поліціянти порушили два кримінальні провадження за статтями про заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, та про групове порушення громадського порядку.

3 серпня жителі міста Ковель влаштували акцію протесту через нібито незаконне затримання трьох чоловіків. Відповідні відео з’явились у місцевих пабліках в соціальних мережах.

4 серпня на подію відреагував Волинський обласний ТЦК. У заяві військових йдеться, що трьох чоловіків дійсно доставили до ТЦК через відсутність у них військово-облікових документів. На них наклали адміністративні стягнення і скерували на проходження військово-лікарської комісії.

В обласному ТЦК зазначили, що "конфлікт підтримувався російськими спецслужбами через відповідні інформаційні системи".

"Сотні ботів, активність яких була виявлена в соціальних мережах, свідчить про те, що ворожа пропаганда буде використовувати кожне ваше слово, заклик, дію до дестабілізації ситуації в Україні вашими ж руками. Тільки біда в тому, що вони віртуальні, а люди, які вчора чинили спротив і перешкоджали законним діям влади – реальні (тож і відповідальність буде реальна, а не віртуальна)", – йдеться в повідомленні.

У ТЦК наголосили, що ситуація спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації, перешкоджанню законній діяльності Збройних Сил України.

4 липня у Ворохті місцеві жителі протестували проти блокпоста, на якому військові ТЦК та СП перевіряють документи військовозобов’язаних. Стверджують: через це на курорт нібито бояться їхати туристи. Під час сварки протестувальники напали на військового.

За фактом нападу на військовослужбовця поліція розпочала кримінальні провадження за статтями про хуліганство та про перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

1 серпня правоохоронці повідомили, що підозру оголошено чотирьом жителям Ворохти.

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