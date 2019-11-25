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АМПУ уберет танкер через неделю, если владелец не сделает этого

АМПУ уберет танкер через неделю, если владелец не сделает этого - Фото
Еще неделю танкер может пролежать на мели (Фото: скриншот из видео)
25.11.2019, 13:24

Если сделать это без уведомления владельца, он может подать в суд

Одесский филиал Администрации морских портов начнет снимать танкер Delfi с мели примерно через неделю, если судовладелец не сделает это сам. Об этом пишет Радио Свобода.

"Мы должны выдвинуть требования судовладельцу, и если он не появится, администрация порта должна начать удаление судна... Мы должны придерживаться юридической процедуры, чтобы потом не появился судовладелец и не подал на нас в суд", - сообщил капитан Одесского морского порта Кирилл Цюпко.

Защитные боны от нефтепродуктов должны установить вокруг судна уже 25 ноября, если позволят погодные условия, на пляже их установили после аварии. 

Требование судовладельцу АМПУ будет подавать совместно с МИД. Документ будет отправлен на официальный адрес судовладельца Frio Fondo LP, который зарегистрирован в Бирмингеме, Великобритания. По словам Цюпко, ни электронного адреса, ни телефона этой компании в реестрах нет.

  • 21 ноября ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу Дельфин, где оно и село на мель. Длина судна - 60 метров, ширина - 10 м. Водоизмещение - около 1600 тонн. Сначала экипаж отказывался эвакуироваться, но затем всех моряков спасли. Загрязнение превысило норму в 53 раза.

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