Армия РФ "кривыми" ракетами уничтожила неработающую птицефабрику под Днепром – фото

Российская армия нанесла ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровской области, уничтожена неработающая птицефабрика. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Валентин Резниченко.

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По его словам, в Днепровском районе – "два прилета".

"Вдребезги разрушена птицефабрика, которая не работала – там никого и ничего не было. Вновь орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект, – написал Резниченко.

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Прошлой ночью/утром армия РФ наносила удары по Украине, в частности ракеты летели на Николаев, Киев, Александрию, Полтавскую, Львовскую области.

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Марк Сировой

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