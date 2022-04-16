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Армия РФ "кривыми" ракетами уничтожила неработающую птицефабрику под Днепром – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 10:34
Армия РФ
Разрушенная российской ракетой птицефабрика (фото - Валентин Резниченко)

Российская армия нанесла ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровской области, уничтожена неработающая птицефабрика. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Валентин Резниченко.

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По его словам, в Днепровском районе – "два прилета".

"Вдребезги разрушена птицефабрика, которая не работала – там никого и ничего не было. Вновь орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект, – написал Резниченко.

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Армия РФ "кривыми" ракетами уничтожила неработающую птицефабрику под Днепром – фото

Армия РФ "кривыми" ракетами уничтожила неработающую птицефабрику под Днепром – фото

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Марк Сировой
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днепропетровская область ракеты армия рф птицефабрика войска россии
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