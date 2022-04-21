Армия РФ уничтожила все продовольственные склады в Северодонецке – глава ОВА

В Северодонецке Луганской области из-за обстрелов армии РФ не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"В Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Россияне их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов", – написал он.

По его словам, по несколько раз в день загораются хозяйственные здания и автомобили – подсчитать весь ущерб в нынешних условиях сложно.

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Гайдай добавил, что за прошедшие сутки из-за действий армии РФ появились значительные разрушения в Рубежном и Новодружеске. Из разрушенных домов спасли пять человек. Всего в жилфонде области возникли шесть пожаров.

За сутки украинские защитники отбили девять вражеских атак, напомнил глава ОВА. По его словам, оккупанты пытались закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, но потерпели неудачу. Также россияне проводили безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошковского, продолжается штурм Попасной.

18 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала битву за Донбасс, к которой давно готовилась.

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Марк Сировой

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