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Армия РФ уничтожила все продовольственные склады в Северодонецке – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 08:35
Армия РФ уничтожила все продовольственные склады в Северодонецке – глава ОВА - Фото
Донбасс, разрушения в Луганской области (фото - Сергій Гайдай, Telegram)

В Северодонецке Луганской области из-за обстрелов армии РФ не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"В Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Россияне их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов", – написал он.

По его словам, по несколько раз в день загораются хозяйственные здания и автомобили – подсчитать весь ущерб в нынешних условиях сложно.

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Гайдай добавил, что за прошедшие сутки из-за действий армии РФ появились значительные разрушения в Рубежном и Новодружеске. Из разрушенных домов спасли пять человек. Всего в жилфонде области возникли шесть пожаров.

За сутки украинские защитники отбили девять вражеских атак, напомнил глава ОВА. По его словам, оккупанты пытались закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, но потерпели неудачу. Также россияне проводили безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошковского, продолжается штурм Попасной.

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Марк Сировой
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