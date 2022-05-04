Армия России с вертолета и земли обстреляла школу в Сумской области – фото

Российская армия обстреляла школу в Сумской области. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, около 03:00 оккупанты обстреляли школу Эсманской общины. Было два выстрела из вертолета, еще два – с земли. Попали по школе и объектам инфраструктуры.

Между 06:00 и 07:00 произошел обстрел из "градов" вдоль границы у Юнаковки. Также было несколько выстрелов из вертолета по территории возле Могрицы.

Читайте также: Беларусь заявила о "внезапной проверке сил реагирования". Начал движение ракетный дивизион

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.