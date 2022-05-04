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Армия России с вертолета и земли обстреляла школу в Сумской области – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 11:03
Армия России с вертолета и земли обстреляла школу в Сумской области – фото - Фото
Обстрел Сумской области армией РФ (фото - Дмитрий Живицкий, Telegram)

Российская армия обстреляла школу в Сумской области. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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По его словам, около 03:00 оккупанты обстреляли школу Эсманской общины. Было два выстрела из вертолета, еще два – с земли. Попали по школе и объектам инфраструктуры.

Между 06:00 и 07:00 произошел обстрел из "градов" вдоль границы у Юнаковки. Также было несколько выстрелов из вертолета по территории возле Могрицы.

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Армия России с вертолета и земли обстреляла школу в Сумской области – фото

Армия России с вертолета и земли обстреляла школу в Сумской области – фото

Армия России с вертолета и земли обстреляла школу в Сумской области – фото

Армия России с вертолета и земли обстреляла школу в Сумской области – фото

Марк Сировой
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