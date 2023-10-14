Авдеевка. Россия разбомбила авиацией пятиэтажку, под завалами может быть человек – фото

Вчера поздно вечером, 13 октября, Россия нанесла авиаудар по пятиэтажке в Авдеевке Донецкой области. Здание разрушено, под завалами может находиться человек, сообщило Министерство внутренних дел.

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"Под завалами, вероятно, находится мужчина 1959 года рождения. Достать тело сейчас невозможно", – говорится в сообщении.

Полиция призывает жителей эвакуироваться.

Армия РФ в последнюю неделю активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.

Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады — это около 10 000 солдат.

Сегодня утром Генштаб сообщил, что в течение суток произошло 100 боестолкновений на фронте, украинские защитники отбили 20 атак на Авдеевском направлении.

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