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Авдеевка. Россия разбомбила авиацией пятиэтажку, под завалами может быть человек – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2023, 15:26
Авдеевка. Россия разбомбила авиацией пятиэтажку, под завалами может быть человек – фото - Фото
Фoто - МВД

Вчера поздно вечером, 13 октября, Россия нанесла авиаудар по пятиэтажке в Авдеевке Донецкой области. Здание разрушено, под завалами может находиться человек, сообщило Министерство внутренних дел.

"Под завалами, вероятно, находится мужчина 1959 года рождения. Достать тело сейчас невозможно", – говорится в сообщении.

Полиция призывает жителей эвакуироваться.

Авдеевка. Россия разбомбила авиацией пятиэтажку, под завалами может быть человек – фото

Авдеевка. Россия разбомбила авиацией пятиэтажку, под завалами может быть человек – фото
  • Армия РФ в последнюю неделю активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
  • Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады — это около 10 000 солдат.
  • Сегодня утром Генштаб сообщил, что в течение суток произошло 100 боестолкновений на фронте, украинские защитники отбили 20 атак на Авдеевском направлении.

Читайте также: РФ сильно бьет по Авдеевке, невозможно спасти людей из-под завалов – военная администрация

Оксана Житнюк
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