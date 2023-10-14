Авдіївка. Росія розбомбила авіацією п’ятиповерхівку, під завалами може бути людина – фото

Учора пізно ввечері, 13 жовтня, Росія завдала авіаудару по п’ятиповерхівці в Авдіївці Донецької області. Будівлю зруйновано, під завалами може бути людина, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

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"Під завалами, ймовірно, перебуває чоловік 1959 року народження. Дістати тіло наразі неможливо", – йдеться у повідомленні.

Поліція закликає мешканців евакуюватися.

Армія РФ останнім тижнем активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.

Російські окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади — це близько 10 000 солдатів.

Сьогодні зранку Генштаб повідомив, що впродовж доби відбулось 100 боєзіткнень на фронті, українські захисники відбили 20 атак на Авдіївському напрямку.

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