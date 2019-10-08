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Боевики сгоняют военную технику в аэропорт Луганска - ОБСЕ

Боевики сгоняют военную технику в аэропорт Луганска - ОБСЕ - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ
08.10.2019, 09:21

ОБСЕ сообщила о ситуации в захваченном гибридными войсками РФ аэропорту города

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 37 единиц вооружения, размещенного в нарушение линий отвода на территории бывшего Луганского международного аэропорта, что примерно в двух километрах к северу от временно оккупированного Переможного. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"На территории аэропорта СММ также зафиксировала 33 единицы вооружения, размещенных за линиями отвода, но вне мест хранения", - отметили в пресс-службе.

За период с вечера 4 по вечер 5 октября в Луганской области ОБСЕ  констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 205), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (семь взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня было в районах к юго-востоку и югу от Попасной (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска).

  • 27 сентября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 35 единиц вооружения боевиков в районе бывшего аэропорта Луганска.

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