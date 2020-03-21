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Больной коронавирусом скрыл, что возил туристов в Австрию: полиция открыла дело

Больной коронавирусом скрыл, что возил туристов в Австрию: полиция открыла дело - Фото
Фото: Angelo Carconi/ЕРА
21.03.2020, 15:00

Полиция проверяет информацию о сокрытии сведений больным COVID-19 в причастности к перевозке группы туристов в Австрию и обратно в Украину

Полиция начала уголовное производство по факту сокрытия больным коронавирусом жителем Житомира информации о причастности к перевозке группы туристов в Австрию. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции. 

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"В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину", - заявляют в полиции.

Дело открыто по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Следствием установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек. Сейчас полицейские устанавливают их контакты, место проживания и общаются с ними по цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции.

  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • 17 марта они были усилены: перечень ограничений
  • 19 марта в Житомире был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 
  • Мэр города Сергей Сухомлин заявлял, что мужчина скрывает информацию о людях, с которыми он ездил в Австрию, где предположительно и заразился коронавирусом.

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Владислав Сердюк
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Нацполиция Житомир коронавирус COVID-19
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