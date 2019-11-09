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Что смотрят жители оккупированного Донбасса - опрос

Что смотрят жители оккупированного Донбасса - опрос - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
09.11.2019, 14:14

Социологи отметили, что доминирующий источник информации для людей в оккупации - это "зомбоящик"

Большинство жителей временно оккупированного Донбасса смотрят российское телевидение. Такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и издания Зеркало недели при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

"Доминирующий источник информации для живущих за линией разграничения - "зомбоящик". При этом участники опроса смотрят преимущественно российское телевидение - Россия 1 (43,4%), НТВ/НТВ Мир (25,9%), Россия 24 (19%), Первый (11,8%), ТНТ (10,2%), Звезда (8,6%), СТС (8,1%), ТВ-3 (7%)", - отмечается в сообщении.

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Украинские каналы появляются лишь во втором десятке списка. На 14-м месте (и первом из украинских) 5 канал (его включают 4,7% участников опроса), на 16-м - Интер (4,6%), на 17-м - 1+1 (4%), на 26-м — СТБ (2,3%). 

Для 58,6% опрошенных жителей ОРДЛО украинские общенациональные телеканалы недоступны вообще.

Как следует из результатов опроса, популярными источниками политических новостей в ОРДЛО являются телевидение (84,3%), социальные сети (60,6%), интернет-сайты (45,9%), радио (10%), а также газеты и журналы (7,4%). 

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Опрос проводился с 7 по 31 октября 2019 года среди 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной Украине части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей методом интервью face-to-face. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

  • 57,8% жителей временно оккупированного Донбасса назвали себя гражданами Украины. 

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