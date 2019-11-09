Кому доверяют жители оккупированного Донбасса - опрос

Владими Путин (фото - ЕРА)

Больше всего жители временно оккупированного Донбасса доверяют президенту России Владимиру Путину. Такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и издания Зеркало недели при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

По данным опроса, для многих жителей ОРДЛО Путин является авторитетом.

Далее в рейтинге доверия - российские пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева.

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Издание отмечает, что общий показатель тех, кто "очень хорошего мнения" о президенте Владимире Зеленском, — 1,9% (среди тех, кто смотрит украинское ТВ — 3,3%; среди несмотрящих — 1,3%).

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"Скорее хорошего мнения" — 17,2% (18,6 и 16,8% соответственно). "Скорее плохого мнения" — 49,6% (54,3 и 47,8% соответственно). "Очень плохого мнения" о Зеленском придерживаются 29,3% опрошенных (23,2 и 31,8%).

Опрос проводился с 7 по 31 октября 2019 года среди 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной Украине части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей методом интервью face-to-face. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

57,8% жителей временно оккупированного Донбасса назвали себя гражданами Украины.

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