Часть Сум будет без света до 18 часов подряд
Часть Сум будет оставаться без света до 18 часов подряд. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.
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Он сообщил, что в результате аварийной ситуации на двух кабельных линиях, произошедшей в районе проспекта Победы, абоненты будут оставаться без электрической энергии около 14-18 часов.
Дрозденко заверил, что ремонтные бригады работают над скорейшим устранением последствий аварии.
- 18 июля Укрэнерго ухудшило графики отключений света, потому что снова вышло из строя оборудование.
- В Укрэнерго уверяют, что через несколько недель ожидается улучшение ситуации в энергосистеме, если не будет успешных для РФ обстрелов и если спадет жара. Согласно графику ремонта энергоблоков и электростанций, в августе ожидается больше генерации, чем в июле.
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