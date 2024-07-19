Часть Сум будет без света до 18 часов подряд

Абоненты будут без электроэнергии из-за аварийной ситуации на двух кабельных линиях в районе проспекта Победы

Фото: Сумыоблэнерго

Часть Сум будет оставаться без света до 18 часов подряд. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

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Он сообщил, что в результате аварийной ситуации на двух кабельных линиях, произошедшей в районе проспекта Победы, абоненты будут оставаться без электрической энергии около 14-18 часов.

Дрозденко заверил, что ремонтные бригады работают над скорейшим устранением последствий аварии.

18 июля Укрэнерго ухудшило графики отключений света, потому что снова вышло из строя оборудование.

В Укрэнерго уверяют, что через несколько недель ожидается улучшение ситуации в энергосистеме, если не будет успешных для РФ обстрелов и если спадет жара. Согласно графику ремонта энергоблоков и электростанций, в августе ожидается больше генерации, чем в июле.

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