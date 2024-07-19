Частина Сум буде без світла до 18 годин поспіль

Абоненти будуть без електроенергії через аварійну ситуацію на двох кабельних лініях в районі проспекту Перемоги

Фото: Сумиобленерго

Частина Сум залишатиметься без світла до 18 годин поспіль. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

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Він повідомив, що внаслідок аварійної ситуації на двох кабельних лініях, що сталася в районі проспекту Перемоги, абоненти залишатимуться без електричної енергії близько 14-18 годин.

Дрозденко запевнив, що ремонтні бригади працюють над якнайшвидшим усуненням наслідків аварії.

18 липня Укренерго погіршило графіки відключень світла, тому що знову вийшло з ладу обладнання.

В Укренерго запевняють, що через декілька тижнів очікується покращення ситуації в енергосистемі, якщо не буде успішних для РФ обстрілів та схлине спека. Згідно з графіком ремонту енергоблоків та електростанцій, у серпні очікується більше генерації, ніж у липні.

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