Частина Сум буде без світла до 18 годин поспіль
Частина Сум залишатиметься без світла до 18 годин поспіль. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.
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Він повідомив, що внаслідок аварійної ситуації на двох кабельних лініях, що сталася в районі проспекту Перемоги, абоненти залишатимуться без електричної енергії близько 14-18 годин.
Дрозденко запевнив, що ремонтні бригади працюють над якнайшвидшим усуненням наслідків аварії.
- 18 липня Укренерго погіршило графіки відключень світла, тому що знову вийшло з ладу обладнання.
- В Укренерго запевняють, що через декілька тижнів очікується покращення ситуації в енергосистемі, якщо не буде успішних для РФ обстрілів та схлине спека. Згідно з графіком ремонту енергоблоків та електростанцій, у серпні очікується більше генерації, ніж у липні.
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