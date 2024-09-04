Число жертв российского удара по Львову возросло до семи, среди них трое детей

Еще более 30 человек ранены, сообщил мэр Львова Андрей Садовый

Последствия удара (Фото: ГСЧС Львовской области)

Возросло количество погибших в результате российского удара по Львову в среду, 4 сентября. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По его словам, по состоянию на 09:00 известно о семи погибших. Среди жертв атаки – трое детей.

Также, как отметил Садовый, более 30 человек травмированы. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

ДОПОЛНЕНО В 10:17. По информации Офиса генерального прокурора, в результате атаки в исторической части города повреждены жилые дома, учебные и медицинские учреждения.

Сейчас известно о семи погибших людях. Ранены 40 человек. Точное количество пострадавших уточняется. Вероятно, под завалами еще могут находиться люди.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Утром 4 сентября во Львове раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами и беспилотниками.

Во Львовской области из-за атаки РФ частично обесточена железная дорога, поезда отправляют с задержками.

Читайте также: Россияне ударили по зданию одного из университетов Сум