Число жертв российского удара по Львову возросло до семи, среди них трое детей
Последствия удара (Фото: ГСЧС Львовской области)

Возросло количество погибших в результате российского удара по Львову в среду, 4 сентября. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

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По его словам, по состоянию на 09:00 известно о семи погибших. Среди жертв атаки – трое детей.

Также, как отметил Садовый, более 30 человек травмированы. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

ДОПОЛНЕНО В 10:17. По информации Офиса генерального прокурора, в результате атаки в исторической части города повреждены жилые дома, учебные и медицинские учреждения.

Сейчас известно о семи погибших людях. Ранены 40 человек. Точное количество пострадавших уточняется. Вероятно, под завалами еще могут находиться люди.

Число жертв российского удара по Львову возросло до семи, среди них трое детей
Фото: Офис генерального прокурора
Число жертв российского удара по Львову возросло до семи, среди них трое детей
Фото: Офис генерального прокурора
Число жертв российского удара по Львову возросло до семи, среди них трое детей
Фото: Офис генерального прокурора
  • Утром 4 сентября во Львове раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами и беспилотниками.
  • Во Львовской области из-за атаки РФ частично обесточена железная дорога, поезда отправляют с задержками.

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Львоввойнаракетная атака