Кількість жертв російського удару по Львову зросла до семи, серед них троє дітей

Кількість жертв російського удару по Львову зросла до семи, серед них троє дітейдоповнено
Зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по Львову у середу, 4 вересня. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
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За його словами, станом на 09:00 відомо про сімох загиблих. Серед жертв атаки – троє дітей.
Також, як зазначив Садовий, понад 30 людей травмовано. Дехто з постраждалих перебуває у важкому стані.
ДОПОВНЕНО О 10:17. За інформацією Офісу генерального прокурора, внаслідок атаки в історичній частині міста пошкоджено житлові будинки, навчальні та медичні заклади.
Наразі відомо про сім загиблих людей. Поранено 40 людей. Точна кількість постраждалих уточнюється. Ймовірно, під завалами ще можуть знаходитись люди.
- Уранці 4 вересня у Львові пролунали вибухи. Росіяни атакували місто ракетами й безпілотниками.
- У Львівській області через атаку РФ частково знеструмлена залізниця, потяги відправляють з затримками.
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