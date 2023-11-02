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В Киеве кто-то стрелял по машине адвоката. Полиция начала уголовное производство

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 17:00
В Киеве кто-то стрелял по машине адвоката. Полиция начала уголовное производство - Фото
Полиция (Фото: Национальная полиция Украины)

В Шевченковском районе Киева кто-то стрелял по машине столичного адвоката, полиция начала уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

Полицейские осмотрели машину и обнаружили на лобовом стекле отверстия от пуль и вмятину на капоте.

С места происшествия следователи изъяли доказательства, которые направили на экспертизу.

В столичной полиции сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Стрелки, если их найдут, могут сесть в тюрьму на срок до семи лет.

  • 9 сентября 2023 года стало известно, что полиция Киева разыскивает напавшего на двоих детей злоумышленника: одному из них он порвал футболку, другому нанес ножевое ранение. Связаны ли эти два инцидента – неизвестно.
  • В начале июня в Одессе на улице произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, один получил ранение.

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Милана Головань
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