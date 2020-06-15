COVID-19. В одной из областей зафиксировали антирекорд заражений за сутки: карта

Иллюстративное фото: скриншот из видео Радио Свобода

В Донецкой области зафиксировали антирекорд по заболеваемости COVID-19 в течение суток, 14 июня, заболели 42 человека. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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По его словам, больше всего инфицированы коронавирусом в Краматорске – восемь человек (17-летняя девушка, женщины 22, 44, 45, 50 и 67 лет мужчины 24 и 52 лет).

Также шесть человек заразились в Дружковке - (13-летняя девушка, 38-летний мужчина и женщины 42, 48, 51 и 53 лет). Все взрослые - медработники.

В Марьинском районе - шесть (три человека: 55, 61 и 79 лет, один из них - медработник, три женщины: 45, 61 и 71 лет), Селидово - четыре (57-летняя женщина, 5-летний и 17-летний мужчины и 43-летний мужчина), Бахмуте - четыре (женщины 41, 49, 72 и 80 лет).

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Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

а минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявлены во Львовской области ( 139 ), Закарпатской ( 49 ), Киеве ( 66 ). 14 июня сообщалось , что з

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