Денисова: В ОРДЛО 150 подозрений на пневмонию. Проверить на коронавирус не могут

Фото: пресс-служба Укравтодора

На временно оккупированных терииториях Донбасса у около 150 пациентов есть подозрение на пневмонию, но их не могут проверить на коронавирус, поскольку в больницах нет тестов. Об этом сообщила в Facebook Омбудсмен Людмила Денисова.

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Два подозрения на пневмонию зафиксированы у детей 11 и 13 лет. Всего на оккупированных территориях за медицинской помощью с острыми респираторными вирусными заболеваниями обратились около 800 человек.

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