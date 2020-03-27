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Денисова: В ОРДЛО 150 подозрений на пневмонию. Проверить на коронавирус не могут

Денисова: В ОРДЛО 150 подозрений на пневмонию. Проверить на коронавирус не могут - Фото
Фото: пресс-служба Укравтодора
27.03.2020, 14:17

На оккупированном Донбассе 150 подозрений на пневмонию, 800 случаев ОРВИ. Проверить на заражение коронавирусом их не могут

На временно оккупированных терииториях Донбасса у около 150 пациентов есть подозрение на пневмонию, но их не могут проверить на коронавирус, поскольку в больницах нет тестов. Об этом сообщила в Facebook Омбудсмен Людмила Денисова.

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Два подозрения на пневмонию зафиксированы у детей 11 и 13 лет. Всего на оккупированных территориях за медицинской помощью с острыми респираторными вирусными заболеваниями обратились около 800 человек.

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Марк Сировой
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Людмила Денисова Донбасс ордло пневмония коронавирус COVID-19
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