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Детей размещают в коридорах. В Одессе больницы переполнены из-за гриппа: фото

Детей размещают в коридорах. В Одессе больницы переполнены из-за гриппа: фото - Фото
Фото: pixabay.com
11.03.2020, 07:55

Сегодня в школах Одессы могут снова ввести карантин

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ отделения детских клиник Одессы переполнены, детей размещают в коридорах. Об этом сообщает Думская.

Такая ситуация сложилась в городской детской больнице №2, которая находится на Даче Ковалевского.

Детская больница №2 в Одессе: фото

Фото: dumskaya.net

Сегодня городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет рассматривать вопрос о новом общешкольном карантине (прошлый раз его вводили в конце января - первой половине февраля).

За прошедшую неделю заболели 6322 человек, 80% из которых - дети и подростки.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе превышает эпидпорог на 21,2%, что свидетельствует о средней интенсивности эпидемического процесса.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием вируса гриппа А H1N1, а также вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).

  • 26 февраля сообщалось, что с 17 по 24 февраля в Украине заболели ОРВИ 217 459 человек, десять умерли от вызванных гриппом осложнений.

Читайте также: В Минздраве объяснили, чем отличается грипп от коронавируса

 

Арина Толина
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