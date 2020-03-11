Детей размещают в коридорах. В Одессе больницы переполнены из-за гриппа: фото

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Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ отделения детских клиник Одессы переполнены, детей размещают в коридорах. Об этом сообщает Думская.

Такая ситуация сложилась в городской детской больнице №2, которая находится на Даче Ковалевского.

Фото: dumskaya.net

Сегодня городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет рассматривать вопрос о новом общешкольном карантине (прошлый раз его вводили в конце января - первой половине февраля).

За прошедшую неделю заболели 6322 человек, 80% из которых - дети и подростки.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе превышает эпидпорог на 21,2%, что свидетельствует о средней интенсивности эпидемического процесса.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием вируса гриппа А H1N1, а также вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).

17 по 24 февраля в Украине заболели ОРВИ 217 459 человек, десять умерли от вызванных гриппом осложнений. 26 февраля сообщалось , что с

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