Детей размещают в коридорах. В Одессе больницы переполнены из-за гриппа: фото

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ отделения детских клиник Одессы переполнены, детей размещают в коридорах. Об этом сообщает Думская.
Такая ситуация сложилась в городской детской больнице №2, которая находится на Даче Ковалевского.
Фото: dumskaya.net
Сегодня городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет рассматривать вопрос о новом общешкольном карантине (прошлый раз его вводили в конце января - первой половине февраля).
За прошедшую неделю заболели 6322 человек, 80% из которых - дети и подростки.
Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе превышает эпидпорог на 21,2%, что свидетельствует о средней интенсивности эпидемического процесса.
Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием вируса гриппа А H1N1, а также вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).
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