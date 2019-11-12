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Донбасс. Горняки шахты объявили подземную забастовку

Донбасс. Горняки шахты объявили подземную забастовку - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
12.11.2019, 16:27

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заверил, что деньги для погашения долгов по зарплате поступят на счета казначейства на этой неделе

Сегодня горняки шахты Горная ГП Первомайскуголь Луганской области приняли решение после завершения работы в первую смену не подниматься на поверхность и начать акцию протеста под землей из-за долгов по зарплате. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков  Михаил Волынец.

На шахту прибыл глава Луганской областной военной-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Фото: facebook.com/odalug

Он подчеркнул, что средства на погашение задолженности шахтерам будут на казначейских счетах уже на этой неделе.

"Однако горняки уже не очень верят обещаниям власти и поэтому вынуждены начать акцию протеста в подземных условиях", - отметил Волынец.

По его словам, протест на шахте Горная может стать началом широкомасштабной акции горняков государственных угледобывающих предприятий. "Задолженность по выплате заработной платы горнякам уже составляет 1,559 млрд грн", - добавил Волынец.

  • 11 октября сообщалось, что долг по зарплатам перед шахтерами ГП Первомайскуголь и ОАО Лисичанскуголь за четыре месяца превысил 130 млн грн. 

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Первомайскуголь забастовка Сергей Гайдай Горная
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