Донбасс. Горняки шахты объявили подземную забастовку

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Сегодня горняки шахты Горная ГП Первомайскуголь Луганской области приняли решение после завершения работы в первую смену не подниматься на поверхность и начать акцию протеста под землей из-за долгов по зарплате. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

На шахту прибыл глава Луганской областной военной-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Фото: facebook.com/odalug

Он подчеркнул, что средства на погашение задолженности шахтерам будут на казначейских счетах уже на этой неделе.

"Однако горняки уже не очень верят обещаниям власти и поэтому вынуждены начать акцию протеста в подземных условиях", - отметил Волынец.

По его словам, протест на шахте Горная может стать началом широкомасштабной акции горняков государственных угледобывающих предприятий. "Задолженность по выплате заработной платы горнякам уже составляет 1,559 млрд грн", - добавил Волынец.