Забастовка шахтеров в Донбассе. Назвали сумму долга по зарплатам

Виталий Комарницкий (фото - facebook.com/odalug)

Долг по зарплатам перед шахтерами ГП Первомайскуголь и ОАО Лисичанскуголь за четыре месяца превысил 130 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Глава областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий встретился с шахтерами, которые пришли требовать погашения задолженности.

"Я рассчитывал, что деньги поступят еще на этой неделе. Мы неоднократно обращались к премьер-министру, министру энергетики и защиты окружающей среды по проблемам наших угольных предприятий. Вопрос решается, но не так быстро, как хотелось", - отметил Комарницкий

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Угледобывающие предприятия области дотационные: объемы производимой продукции составляют 25 млн грн в месяц, а только на заработную плату шахтерам нужно 60 млн грн. В ОГА уточнили, что отмечается проблема с реализацией угля.

"Сегодня на складах холдингов накопилось 35 000 тонн в Первомайскуголь и 25 000 тонн - Лисичанскуголь", - отметили в пресс-службе.

Шахтеры настаивают не только на погашении долгов. "Уголь надо не только добывать, но и перерабатывать", - сказал глава профсоюза горняков Эдуард Всеволодский.

Комарницкий рассказал об инвестпроекте строительства железнодорожной ветки Сватово-Белокуракино, по которой уголь будет транспортироваться до потребителей - Луганской ТЭС и Северодонецкой ТЭЦ.

Стоимость проекта составляет более 25 млрд грн, а на его реализацию потребуется 3,5 года.

"В целом на развитие угледобывающих предприятий нужно 1,5 млрд грн. При таких условиях предприятия выйдут на самоокупаемость. Мы над этим работаем", - подчеркнул Комарницкий.