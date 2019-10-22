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ДТП в Харькове. Суд снял арест с автомобиля Зайцевой - СМИ

ДТП в Харькове. Суд снял арест с автомобиля Зайцевой - СМИ - Фото
Елена Зайцева (скриншот видео Новости Харькова)
22.10.2019, 21:56

Прокуратура не возражает

Суд снял арест с автомобиля Lexus отчима Елены Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП в Харькове в шестью погибшими. Об этом сообщают местные СМИ.

С соответствующим ходатайством в суд обратился владелец автомобиля. При этом адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь заявил, что из ходатайства непонятно, какие именно права отчима Зайцевой нарушены, поскольку машина находится в разбитом состоянии и ценности почти не имеет. 

В свою очередь в прокуратуре считают, что оснований для последующего ареста авто нет, поэтому против ходатайства не выступали. По словам прокурора Валерия Бухана, автомобиль не может быть использован в уголовном производстве как вещественное доказательство.

Снимать арест со второго автомобиля - Touareg Геннадия Дронова - суд отказался.

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Елена Зайцева ДТП в Харькове автомобиль арест
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