ДТП в Харькове. Суд снял арест с автомобиля Зайцевой - СМИ

Елена Зайцева (скриншот видео Новости Харькова)

Суд снял арест с автомобиля Lexus отчима Елены Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП в Харькове в шестью погибшими. Об этом сообщают местные СМИ.

С соответствующим ходатайством в суд обратился владелец автомобиля. При этом адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь заявил, что из ходатайства непонятно, какие именно права отчима Зайцевой нарушены, поскольку машина находится в разбитом состоянии и ценности почти не имеет.

В свою очередь в прокуратуре считают, что оснований для последующего ареста авто нет, поэтому против ходатайства не выступали. По словам прокурора Валерия Бухана, автомобиль не может быть использован в уголовном производстве как вещественное доказательство.

Снимать арест со второго автомобиля - Touareg Геннадия Дронова - суд отказался.

Читайте также: ДТП в Харькове. У Зайцевой в колонии будут "облегченные условия"