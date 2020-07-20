Два поезда сошли с рельсов под Днепром: опаздывают ряд поездов - список

Два грузовых поезда сошли с рельсов на перегоне Воскобойня – Верходнепровск. Сообщений о жертвах и пострадавших

В Днепропетровской области на железнодорожном перегоне Воскобойня – Верходнепровск произошла авария: с рельсов сошли два поезда частного подвижного состава. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

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Первым попал в аварию грузовой поезд № 3531, у которого сработали автотормоза. С рельсов сошли три вагона, рассыпался груз (катанка) на ж/д полотно.

Затем экстренно затормозил встречный поезд №1726, который наехал на рассыпанный груз. Одной колесной парой с рельсов сошел локомотив.

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Сейчас движение частично восстановлено, прежде всего для пассажирских поездов. Полное восстановление движения ожидается в ближайшее время.

Из-за аварии опаздывают поезда:

- № 80 Киев - Днепр;

- № 115 Бердянск, Покровск - Киев;

- № 54 Одесса - Днепр;

- № 4 Запорожье - Ужгород;

- № 83 Мариуполь - Киев;

- № 733 Покровск - Киев.

Поезда № 12 Киев - Новоалексеевка, № 92 Одесса - Константиновка, № 116/136 Киев - Покровск, Бердянск, № 38 Киев - Запорожье-1, № 88 Ковель - Новоалексеевка и № 86 Львов - Новоалексеевка направлены в объезд через Верховцево, Кривой Рог и Запорожье.

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Марк Сировой

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