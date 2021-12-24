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Елку в Киеве нашли. Укрзализныця говорит – потратили в 10 раз меньше, чем сообщалось: фото

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 09:59
Елку в Киеве нашли. Укрзализныця говорит – потратили в 10 раз меньше, чем сообщалось: фото - Фото
Монтаж елки на вокзале в Киеве (фото - Укрзализныця)

Елка, которую правоохранители искали 23 декабря на вокзале Киева, нашлась. Но купили ее за 600 000 грн, а не за 5 млн грн, говорят в Укрзализныце.

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О подозрении в хищении 5 млн грн на установке новогодней елки на столичном железнодорожном вокзале заявляла Киевская городская прокуратура.

В компании заявили, что "зрада отменяется".

"На Южном вокзале елка была установлена ​​еще на прошлой неделе, а 19 декабря включена волшебная новогодняя иллюминация на фасаде Центрального вокзала. Елка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, в канун Рождества", – сказано в сообщении.

Фото – Укрзализныця

Фото – Укрзализныця

Укрзализныця подчеркивает – монтирует елку компания, которая была определена через Prozorro.

В госкомпании анонсировали праздничные мероприятия 24, 26, 31 декабря и 6 января в 18:00 – они пройдут около елки. Будут выступать музыкальные коллективы и артисты Национальной филармонии Украины.

Фото – LIGA.net

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Яна Катасонова
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вокзал киев укрзализныця елка
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