Елку в Киеве нашли. Укрзализныця говорит – потратили в 10 раз меньше, чем сообщалось: фото

Елка, которую правоохранители искали 23 декабря на вокзале Киева, нашлась. Но купили ее за 600 000 грн, а не за 5 млн грн, говорят в Укрзализныце.

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О подозрении в хищении 5 млн грн на установке новогодней елки на столичном железнодорожном вокзале заявляла Киевская городская прокуратура.

В компании заявили, что "зрада отменяется".

"На Южном вокзале елка была установлена ​​еще на прошлой неделе, а 19 декабря включена волшебная новогодняя иллюминация на фасаде Центрального вокзала. Елка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, в канун Рождества", – сказано в сообщении.

Укрзализныця подчеркивает – монтирует елку компания, которая была определена через Prozorro.

В госкомпании анонсировали праздничные мероприятия 24, 26, 31 декабря и 6 января в 18:00 – они пройдут около елки. Будут выступать музыкальные коллективы и артисты Национальной филармонии Украины.

В декабре 2020 года в Киеве случился небольшой пожар на главной елке страны – причиной возгорания, вероятно, стали искры от фейерверков.

Новогодняя елка Киева вошла в рейтинг самых красивых елок Европы. Высота дерева составила более 20 метров, на нем было около тысячи украшений.

14 декабря 2021-го в Житомирской области во время установки на центральной площади упала праздничная елка, на верхушке которой находился человек.

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Яна Катасонова

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