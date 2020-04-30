ГБР подозревает двух полицейских в Харькове в сокрытии убийства

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум полицейским, которые якобы пробовали скрыть убийство девушки в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В ГБР заявляют, что убийство произошло 29 июня 2019 года в Харькове. Полицейские узнали о преступлении сразу после его совершения, однако не составили соответствующие рапорты о внесении указанного факта в реестр. Из-за этого тело убитой обнаружили только на 10 день после преступления.

Также следствие установило, что полицейский якобы встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства, которому сообщил о данном инциденте. Материалы допроса одного из свидетелей, который проводили подозреваемые 5 июля 2019 года, по данным ГБР, не приобщили к материалам дела. Действия подозреваемых привели к промедлению расследования особо тяжелого преступления и утрате вещественных доказательств.

1 апреля сообщалось, что военная контрразведка поймала завербованного ФСБ гражданина России, который, как утверждает СБУ, пытался вступить в боевую бригаду украинской армии.

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