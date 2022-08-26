Генштаб: Россияне пытаются наступать на Славянском направлении. Применяют авиацию

Российские оккупанты пытались безуспешно вести наступление на Славянском и Бахмутском направлениях, применяли авиацию на различных участках фронта. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины на 18:00.

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На Харьковском направлении оккупанты пытаются удержать занятые рубежи. РФ обстреливала из танков и артиллерии, а также нанесла авиаудары недалеко от Мосьпанового, Первомайского и Байрака. Противник вел воздушную разведку в районах Питомника, Черкасской Лозовой и Шестакового.

На Славянском направлении противник пытается возобновить наступление около населенного пункта Барвенково и вел безуспешное наступление в направлении Карнауховки. Армия РФ обстреливала населенные пункты возле Чепиля, Бражковки, Богородичного и Константиновки, а также нанесла авиаудары возле Бражковки и Залимана. Вела воздушную разведку в районе Новой Дмитровки.

На Бахмутском направлении противник обстреливал населенные пункты Тихоновка, Васюковка, Соледар, Бахмут и Шумы и нанес авиаудары возле Яковловки и Кодемы. Оккупанты безуспешно вели штурмовые действия возле Соледара, Бахмутского, Бахмута и Кодемы.

На Авдеевском направлении армия РФ пыталась безуспешно улучшить тактическое положение возле населенного пункта Невельское, отошла. Противник обстреливал вблизи Александрополя, Нью-Йорка, Новобахмутовки, Нетайлового, Галицыновки, Невельского, Опросного и Марьинки и наносил авиаудары недалеко от Первомайского, Красногоровки и Марьинки.

На Новопавловском направлении РФ обстреливала из танков и артиллерии вблизи Золотой Нивы, Пречистовки, Павловки и Владимировки и применила авиацию возле Владимировки, Новомихайловки.

На Запорожском направлении РФ нанесла авиаудары возле Ольговского и Гуляйполя, обстреливала из танков и артиллерии Великомихайловку, Малиновку, Полтавку, Орехово и другие населенные пункты.

Южнобугское направлении. Россияне вели обстрелы вдоль всей линии столкновения, пытались нанести авиаудары по важным объектам инфраструктуры возле Александровки, Лозового и Ольгино.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях – без изменений.

26 июля Генштаб утром сообщал, что оккупанты пытались безуспешно наступать в районе Бахмута, на южном направлении армия РФ стоит в обороне.

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Наталия Фреик

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