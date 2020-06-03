Глава Луганской ОГА объяснил, почему рано открывать пункт пропуска после 10 июня

Сергей Гайдай (Фото: пресс-служба президента)

Открывать единственный пункт пропуска в Луганской области Станица Луганская пока рано после 10 июня, поскольку на временно оккупированной территории отмечается рост заболеваемости COVID-19. Об этом сегодня в комментарии LIGA.net заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

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"В Луганской области на сегодняшний день за весь период коронавирусной инфекции - 47 случаев. Из них практически все, кто заехал, в основном из РФ, заробитчане, так называемые. У нас нет ни одного медика больного, а на неподконтрольной территории главврач больницы умер", - отметил Гайдай.

По его словам, в области "не сотни больных, а на сегодняшний день – семь человек".

"Мы не сможем провести анализы одновременно у 10 000 человек, столько в обычное время проходит (пункт пропуска, - ред.), это нереально просто сделать", - объяснил Гайдай.

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Он напомнил, что сейчас пропускают 30-40 человек на линии разграничения в экстренных и критических случаях, когда кто-то едет на операцию или похороны.

"Мы их всех отслеживаем. Мы понимаем, кто на самоизоляции, кто на обсервации, т.е. это возможно сделать. Конечно, КПВВ открывать нужно, это просто по умолчанию понятно. Но нужно открывать или хотя бы пока как-то ситуативно, пропуская определенное количество человек, или хотя бы 2-3 недели подождать", - объяснил Гайдай, уточнив, "инфекция прогрессирует на 7-10 день".

Отвечая на вопрос, означает ли это, что нужно полностью открывать пункт пропуска через 2-3 недели, Гайдай сказал: "Официально пока есть дата 22 июня, что заканчивается карантин. Вот, если 22 июня - ну и нормально. Я думаю, что даже там, на неподконтрольной территории, он (коронавирус, - ред.) пойдет уже на спад, люди просто переболеют".

ункты пропуска через линию разграничения на Донбассе, которые закрыты из-за коронавирусного карантина, готовят к открытию после 10 июня. 2 июня сообщалось , что п

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