Горсовет Харькова прекратил полномочия Кернеса

Харьковский горсовет прекратил полномочия мэра Геннадия Кернеса, умершего в декабре 2020 года. Об этом сообщает Depo.Харків.

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Решение было принято сегодня, 24 февраля. "За" проголосовали 83 депутата горсовета Харькова.

Денис Юдин

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