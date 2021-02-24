Горсовет Харькова прекратил полномочия Кернеса
24.02.2021, 11:26
Геннадий Кернес (Фото: @gennadykernes/Facebook)
Харьковский горсовет прекратил полномочия мэра Геннадия Кернеса, умершего в декабре 2020 года. Об этом сообщает Depo.Харків.
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Решение было принято сегодня, 24 февраля. "За" проголосовали 83 депутата горсовета Харькова.
- 17 декабря Кернес умер из-за осложнений после COVID-19.
- Сейчас его обязанности выполняет секретарь горсовета Игорь Терехов. Он заверяет, что не будет затягивать с обращением в Раду о назначении новых выборов.
- 22 декабря сообщалось, что выборы мэра Харькова после смерти Кернеса могут состояться лишь в марте или октябре, однако Рада может не успеть назначить их на март.
- 24 января 2021 года в Верховной Раде сообщили, что пока для назначения выборов мэра Харькова от горсовета получены не все документы.
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