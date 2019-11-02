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"Гумконвои" Путина в Донбассе: что видели наблюдатели ОБСЕ

"Гумконвои" Путина в Донбассе: что видели наблюдатели ОБСЕ - Фото
Фото: скриншот видео
02.11.2019, 10:30

По данным ОБСЕ, были зафиксированы две автоколонны грузовиков с российскими номерными знаками в Донецке и Луганске

Утром 31 октября наблюдатели ОБСЕ видели автоколонну в составе 20 грузовиков с российскими номерными знаками так называемого гумконвоя страны-агрессора РФ во временно оккупированном Луганске и Донецке. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"На двух были надписи "Гуманитарная помощь из Российской Федерации" на русском языке, они в сопровождении пяти транспортных средств (с табличками "ДНР"- террористическая организация), въехали на территорию огражденного стенами объекта на улице Баумана, 1а, в Буденовском районе Донецка", - отметили в пресс-службе.

Наблюдатели видели, как 15 работников из временно оккупированных районов разгружали содержимое грузовиков.

В тот же день наблюдатели зафиксировали автоколонну из 12 грузовиков в сопровождении четырех машин (с табличками боевиков террористической организации "ЛНР"), они въезжали на территорию огражденного стенами объекта на улице Даргомыжского в южной части Луганска.

  • 24 октября Россия в очередной раз вторглась в Украину с так называемым "гумконвоем", украинский МИД направил РФ ноту протеста.

Читайте также: США в ОБСЕ отреагировали на "гумконвои" Путина в Донбасс

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Россия Донбасс Луганск Донецк гумконвой
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