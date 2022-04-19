Харьков. Жителей Киевского района просят не выходить на улицу: высокая угроза обстрелов
19.04.2022, 10:51
Последствия обстрелов Харькова (фото - ГСЧС)
Жителей Киевского района Харькова призывают не выходить сегодня на улицу из-за высокой угрозы обстрелов со стороны армии РФ. Об этом говорится в сообщении Харьковской областной военной администрации.
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По данным ОВА, 19 апреля будет высокая угроза вражеских обстрелов. В администрации призывают жителей Киевского района без крайней необходимости не выходить на улицы и оставаться в укрытиях.
- В последние дни ВСУ оттесняют армию РФ от Харькова, но та регулярно обстреливает жилые кварталы города дальнобойным оружием.
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