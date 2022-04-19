UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Харьков. Жителей Киевского района просят не выходить на улицу: высокая угроза обстрелов

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 10:51
Харьков. Жителей Киевского района просят не выходить на улицу: высокая угроза обстрелов - Фото
Последствия обстрелов Харькова (фото - ГСЧС)

Жителей Киевского района Харькова призывают не выходить сегодня на улицу из-за высокой угрозы обстрелов со стороны армии РФ. Об этом говорится в сообщении Харьковской областной военной администрации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ОВА, 19 апреля будет высокая угроза вражеских обстрелов. В администрации призывают жителей Киевского района без крайней необходимости не выходить на улицы и оставаться в укрытиях.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрелы Харьков салтовка обстрелы салтовка киевский район киевский район
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 