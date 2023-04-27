"Жесткое" вручение повестки в Черкассах. В ТЦК СП заявили, что видео вырвано из контекста

В Черкассах отреагировали на видео жесткого вручения повестки мужчине, которое распространилось в сети. Черкасский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки сообщил, что по данному факту начата служебная проверка, но подчеркнул, что видео вырвано из контекста.

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27 апреля в сети распространилось видео, на котором трое мужчин в военной форме стоят рядом с мужчиной в гражданской одежде, и начинается драка, в ходе которой мужчина был повален на землю. Эти кадры распространились в Telegram-каналах и некоторых СМИ.

В Черкасском ТЦК СП отреагировали на ситуацию – заявили, что во время оповещения населения в рамках общей мобилизации представители ТЦК СП обратили внимание на мужчину, который "начал себя вести провокационно, увидев военнослужащих при исполнении служебных обязанностей".

"Гражданин начал оскорблять военнослужащих, угрожать физической расправой и применил физическую силу к одному из военнослужащих", – говорится в сообщении.

В ТЦК СП отметили, что мужчина был задержан, а на место происшествия приехала полиция.

"Стоит отметить, что видео вырвано из контекста, обстоятельства значительно шире, чем показано в указанном фрагменте", – сообщили в ТЦК СП, но отметили, что назначена служебная проверка, а с личным составом проведены дополнительные разъяснительные мероприятия.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, комментируя ситуацию, подчеркнул, что мобилизация, – это "не карательное мероприятие, не чья-то прихоть", а гражданское лицо не имеет права пренебрежительно относиться к военному при исполнении служебных обязанностей, "даже если он вручает повестку".

При этом он отметил, что военный тоже не имел права реагировать так, как на видео.

Глава ОВА добавил, что правоохранители получили заявления от обеих сторон.

Вручение повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству, и такие методы связаны с тем, что военнообязанные могут быть зарегистрированы в одном месте, а проживать – в другом, сообщил полковник ВСУ Калугин.

Читайте разъяснения ТЦК СП о том, кто и где имеет право выдавать повестки военнообязанным.

Повестки через приложение "Дія" выдавать не будут. Этот вопрос даже не обрабатывается, говорят в Минобороны.

11 апреля Кабмин разрешил ТЦК СП вручать повестки военнообязанным независимо от места взятия их на военный учет.

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Оксана Житнюк

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