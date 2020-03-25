Карантин. В Днепре сессию горсовета провели на парковке: фото

В Днепре из-за карантина 55-я сессию горсовета сегодня провели на парковке возле здания мэрии, дальнейшие заседания будут проходить в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
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Депутаты приняли решение об изменении регламента проведения сессии.
После перерыва 48 депутатов продолжат работать удаленно с помощью программного обеспечения ZOOM.
В повестке дня: финансово-бюджетные вопросы, изменения в ряд муниципальных программ. Также депутаты должны принять решение о переименовании одной из улиц в честь выдающегося ученого Георгия Дзяка, объявить 2020-й в Днепре годом Александра Поля, принять на баланс сети тепло- и водоснабжения.
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