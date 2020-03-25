Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Карантин. В Днепре сессию горсовета провели на парковке: фото

Карантин. В Днепре сессию горсовета провели на парковке: фото - Фото
Стулья депутатов горсовета на парковке во дворе (фото - facebook.com/Борис Филатов)
25.03.2020, 14:43

Следующие заседания горсовета будут проходить удаленно

В Днепре из-за карантина 55-я сессию горсовета сегодня провели на парковке возле здания мэрии, дальнейшие заседания будут проходить в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Депутаты приняли решение об изменении регламента проведения сессии.  

В Днепре сессия горсовета проходит на парковке: фото

После перерыва 48 депутатов продолжат работать удаленно с помощью программного обеспечения ZOOM.

Cессия горсовета в Днепре 25 марта: фото

Фото: gorsovet.com.ua

В повестке дня: финансово-бюджетные вопросы, изменения в ряд муниципальных программ. Также депутаты должны принять решение о переименовании одной из улиц в честь выдающегося ученого Георгия Дзяка, объявить 2020-й  в Днепре годом Александра Поля, принять на баланс сети тепло- и водоснабжения.

  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • 17 марта они были усилены: перечень ограничений.
  • 25 марта режим чрезвычайной ситуации в Украине введен на срок 30 дней, до 24 апреля, на этот же срок продлены меры карантина.
  • В Украине лабораторно подтверждены 113 случаев заболевания коронавирусом, три из них летальные, один человек выздоровел.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

    Арина Толина
    Еще по теме
    Напишите нам
    фото днепр депутаты парковка сессия карантин
    Комментарии
    Последние новости
    Популярное
    Загрузка...
     