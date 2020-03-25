Карантин. В Днепре сессию горсовета провели на парковке: фото

Стулья депутатов горсовета на парковке во дворе (фото - facebook.com/Борис Филатов)

В Днепре из-за карантина 55-я сессию горсовета сегодня провели на парковке возле здания мэрии, дальнейшие заседания будут проходить в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

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Депутаты приняли решение об изменении регламента проведения сессии.

После перерыва 48 депутатов продолжат работать удаленно с помощью программного обеспечения ZOOM.

Фото: gorsovet.com.ua

В повестке дня: финансово-бюджетные вопросы, изменения в ряд муниципальных программ. Также депутаты должны принять решение о переименовании одной из улиц в честь выдающегося ученого Георгия Дзяка, объявить 2020-й в Днепре годом Александра Поля, принять на баланс сети тепло- и водоснабжения.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений .

. 25 марта режим чрезвычайной ситуации в Украине введен на срок 30 дней, до 24 апреля, на этот же срок продлены меры карантина.

В Украине лабораторно подтверждены 113 случаев заболевания коронавирусом, три из них летальные, один человек выздоровел.

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