Карантин. В Дрогобыче создали серию аудиопутешествий и 3D-туров по городу

Фото: facebook.com/drogo.centr

Туристический информационный центр Дрогобыча Львовской области подготовил подборку аудиоэкскурсий и 3D-туров по городу. Об этом они сообщили у себя в Facebook.

"Чтобы вы не скучали, мы подготовили для вас подборку аудиоэкскурсий, промороликов и 3D-туров по Дрогобычу", - отметили инициаторы аудиоэкурсий.

Желающим предлагают 25 аудиоэкскурсий, семь промороликов и два 3D-тура – по Хоральной синагоге и церкви Святого Юра.

Подробности можно узнать тут.

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