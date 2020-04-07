Карантин. В Дрогобыче создали серию аудиопутешествий и 3D-туров по городу

Туристический информационный центр Дрогобыча Львовской области подготовил подборку аудиоэкскурсий и 3D-туров по городу. Об этом они сообщили у себя в Facebook.
"Чтобы вы не скучали, мы подготовили для вас подборку аудиоэкскурсий, промороликов и 3D-туров по Дрогобычу", - отметили инициаторы аудиоэкурсий.
Желающим предлагают 25 аудиоэкскурсий, семь промороликов и два 3D-тура – по Хоральной синагоге и церкви Святого Юра.
Подробности можно узнать тут.
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