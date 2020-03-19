Карантин в Украине. Где больше всего полиция зафиксировала нарушений: фото

Полиция работает в усиленном варианте в связи с карантином

В Украине за последние сутки полицейские составили 32 админпротоколов о нарушении правил карантина, больше всего нарушений - в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"Приоритетом полиции сейчас профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, больше всего - в Донецкой области", - отметил заместитель главы Нацполиции.

Он уточнил, что из 32 составленных протоколов десять - в Донецкой области, семь - в Киеве, шесть – в Херсонской, три - в Киевской, по два - в Полтавской и Черниговской, по одному - в Одесской и Черновицкой областях .

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Начали работу контрольно-проверочные пункты, на которых, проверяют состояние здоровья украинцев. Полицейские контролируют выполнение перевозчиками и субъектами хозяйствования ограничений, установленных Кабмином.

Фото: npu.gov.ua

Всего для усиления безопасности и порядка привлекли более 15 000 полицейских.

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Национальная полиция работает в усиленном режиме.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Одессе 50% общественного транспорта не вышло на маршруты. 18 марта в

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